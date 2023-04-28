محمد الجلاهمة



شدد مصدر في قوة الإطفاء العام على ضرورة قيام المواطنين والمقيمين بإجراء صيانة لمركباتهم في كل اوقات العام، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد تزايدا في معدلات حرائق المركبات، مشيرا الى أن عدد المركبات التي تتعرض لحوادث حريق تكون أضعاف تلك التي تقع في فصل الشتاء، وان عددا كبيرا من حوادث حريق المركبات بسبب نقص المياه في الراديتر.



وكانت قوة الاطفاء العام تعاملت مع ما لا يقل عن 6 حوادث جميعها تتعلق باحتراق مركبات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينها حريق التهم مركبة بالكامل على طريق الدائري السادس مقابل المسيلة.