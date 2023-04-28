منصور السلطان



أحالت دوريات مديرية أمن الأحمدي فجر أمس مواطنا في العقد الثاني من عمره، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي وخلال تجوالهم فجر أول من أمس في منطقة المهبولة اشتبهوا في سيارة متوقفة بشكل مريب أسفل إحدى البنايات وبداخلها شخص حاول الهرب فور مشاهدته دورية الشرطة، وبعد ضبطه تبين أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه تبين أنه مواطن في العقد الثاني من عمره، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط، وعليه تمت إحالته والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات مديرية أمن حولي فجر أمس القبض على مواطن في العقد الثالث بمنطقة السالمية بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.



كما ألقى رجال دوريات أمن الأحمدي القبض على مواطن من أرباب السوابق مطلوب على ذمة قضايا جنائية ومدنية وصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات في منطقة المهبولة.