استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس بمكتبه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مسيرته في المؤسسة الأمنية بعد مسيرة امتدت لأكثر من 4 عقود.



في بداية اللقاء رحب الفريق البرجس باللواء الصايغ، مؤكدا تقدير القيادة الأمنية للجهود المخلصة والإنجازات الباهرة التي حققها اللواء الصايغ على كل الأصعدة وفي جميع المناصب التي تقلدها، والتي أسهمت في تطوير المنظومة الأمنية، مشيدا بالسجل المشرف للواء الصايغ في البذل والالتزام وأداء الواجب، وأنه كان قائدا مميز في النجاح وتطوير الذات.



وأكد وكيل وزارة الداخلية أن اللواء جمال الصايغ كان نموذجا للتفاني والعطاء والتواجد الأمني الدائم بمختلف المواقع، مشيرا إلى أن تلك المسيرة الزاخرة بالجهود المضنية كان لها الأثر البالغ في نفوس منتسبي وزارة الداخلية ووسام فخر للمؤسسة الأمنية. وتمنى الفريق البرجس التوفيق والسداد والمزيد من العطاء لرفعة وطننا الكويت.



من جانبه، تقدم اللواء الصايغ بخالص الشكر والتقدير لوكيل وزارة الداخلية، مثمنا تلك اللفتة الكريمة، ومؤكدا أنه تشرف بأن يكون من منتسبي وزارة الداخلية وبالعمل في خدمة الكويت.



على صعيد ذي صلة، حرص عدد من قيادات وزارة الداخلية على زيارة اللواء الصايغ وتكريمه وشكره على جهوده، حيث قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء فواز الخالد ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة بتقديم الدروع التذكارية، وكذلك اللواء طلال المونس من خفر السواحل، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال الفودري، ومدير عام الإدارة المركزية للعمليات العميد عبدالله العتيقي.