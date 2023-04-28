محمد الجلاهمة



حذر مصدر أمني في تصريح خاص لـ «الأنباء» المواطنين والمقيمين من انتحال عصابة متخصصة بسرقة الارصدة البنكية لصفة وزارة الداخلية عبر مسج صوتي يسمعه الشخص قبل تعرضه للنصب، مؤكدا على ان وزارة الداخلية لا علاقة لها بهذا المسج الصوتي وان هناك جهودا تبذل للحد من محاولات استهداف المواطنين والمقيمين لأرصدتهم البنكية.



وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية وكذلك جميع البنوك المحلية لا تقوم بطلب اية معلومات تخص الاشخاص خاصة مما يتعلق بالأرصدة البنكية وفي حال رغبة وزارة الداخلية في الحصول على أي معلومات تقدم بطلب استدعاء رسمي الى المخافر.



وجاءت تحذيرات المصدر الامني عقب تلقي مواطنين ومقيمين اتصالات من ارقام محلية وبمجرد فتح الخط يسمع رسالة صوتية تفيد بأن الجهة التي تتصل هي وزارة الداخلية ويدعو المتلقي إلى التعاون مع الموظف وبعد أقل من 15 ثانية يقوم شخص في الغالب يبدو آسيويا ويتحدث الانجليزية ويطلب معلومات وفي حال التجاوب مع المتصل يتبين للشخص أن رصيده البنكي قد تبخر.