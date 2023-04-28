شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت عمليات شراء الأسهم المدرجة سواء الأسهم القيادية بالسوق الأول، او الاسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي عقب عيد الفطر، استكمالا لما انهت به تعاملاتها قبل العطلة.



وبذلك حققت مؤشرات السوق مكاسب جماعية محدودة بنهاية جلستي الاربعاء والخميس، وسط حالة تفاؤلية مع بدء الافصاح عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي تبدو مبشرة من خلال النمو الذي حققته البنوك والشركات المعلنة.



علما بأن التباين في اداء المؤشرين كان لافتا، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول بجلسة الاربعاء وتراجع الخميس، والعكس بالنسبة للمؤشر الرئيسي.



وعلى إثر الحالة الايجابية التي تشهدها البورصة الكويتية المدعومة بالنتائج المالية اضافة الى الاستقرار في اسعار النفط عند مستوى 87 دولارا للبرميل، ارتفعت القيمة السوقية بنهاية تعاملات جلستي ما بعد عيد الفطر بنسبة 0.06% بمكاسب 32 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة الى 45.838 مليار دينار ارتفاعا من 45.806 مليار دينار بنهاية اسبوع قبل العطلة.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق على مدار جلستي ما بعد العيد 67.5 مليون دينار بواقع 39.9 مليون دينار بجلسة الاربعاء و27.6 مليون دينار بجلسة امس الخميس.



وبلغ اجمالي احجام التداول خلال الجلستين 281 مليون سهم بنحو 149 مليون سهم بجلسة الاربعاء و132 مليون سهم بجلسة امس الخميس.



وأنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي في أداء المؤشرات خلال الجلستين الماضيتين مقارنة بختام التعاملات قبل العطلة، وذلك كالتالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% بمكاسب 4 نقاط، ليصل إلى 7939 نقطة ارتفاعا من 7935 نقطة بنهاية اسبوع ما قبل العيد.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.3% بإضافة 16 نقطة ليصل إلى 5606 نقاط ارتفاعا من 5590 نقطة.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% بإضافة 7 نقاط ليصل إلى 7162 نقطة من 7155 نقطة قبل العيد.



وفي سياق آخر، واصلت ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية الارتفاع على مستوى القيمة، إذ ارتفعت بنهاية الجلستين بنسبة 0.5%ببلوغ القيمة 4.04 مليارات دينار، ارتفاعا من 4.02 مليارات بالأسبوع الاخير قبل العيد، وهو ما يشير إلى استمرار ثقة الأجانب في أسهم البنوك الكويتية بشكل عام خاصة مع النتائج المالية الجيدة بنهاية الربع الاول من العام الحالي.



ووفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 26 ابريل الجاري، اتسمت تعاملات الأجانب بالتوازن من خلال رفع نسب الملكيات في 3 بنوك هي الوطني والأهلي المتحد وبوبيان، وفي المقابل تراجعت الملكيات في أسهم 3 بنوك هي الخليج وبنك الكويت الدولي KIB وبيت التمويل الكويتي «بيتك» فيما استقرت النسب في 4 بنوك هي التجاري، والأهلي، وبرقان، ووربة.