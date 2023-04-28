توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن تهدأ وتيرة الانتعاش الاقتصادي القوي التي شهدتها الإمارات هذا العام، وذلك بسبب تقليص إنتاج النفط وانخفاض أسعاره هامشيا، هذا إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وتلاشي الدعم الناجم عن الطلب المكبوت بعد الجائحة وانتهاء معرض دبي إكسبو.



وذكر التقرير انه على الرغم من ذلك، فإن الميزة التنافسية التي تتسم بها البلاد على مستوى المنطقة، فضلا عن الإصلاحات الداعمة للنمو ضمن استراتيجية 2050 ورؤية 2031، ستواصل دعم الأسس الاقتصادية في الوقت الذي تكثف فيه السلطات استثماراتها في مجال إنتاج النفط والغاز مع التركيز على تحول الطاقة، والوصول لصافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.



إلا أن الناتج المحلي للقطاع النفطي سيشهد ارتفاعا محدودا في 2023-2024، بما يتسق مع قيود الإنتاج التي أقرتها أوپيك وحلفاؤها، ليصل بذلك إنتاج النفط إلى 3.1 ملايين برميل يوميا بنهاية 2024، والذي يعد أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المقدرة والبالغة 4.3 ملايين برميل يوميا (قد تصل إلى 5 ملايين برميل يوميا في 2027)، ما يفسح المجال لزيادة الإنتاج بوتيرة مرتفعة.



وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 9% بحلول منتصف عام 2025 مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل عام 2030. ويبلغ استهلاك الغاز الحالي نحو 6.7 مليارات قدم مكعبة يوميا، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ذلك المعدل في السنوات المقبلة.



وشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا ملحوظا، إذ وصل إلى 7.8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، فيما يعد أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2013، وذلك على خلفية انتعاش قطاع السياحة وقوة الطلب المحلي، خاصة على صعيد قطاعات التجارة والنقل والضيافة. إلا أن قراءات مؤشر مديري المشتريات أشارت لتباطؤ النشاط بالنصف الثاني من 2022، وإن كان المؤشر لا يزال مستقرا في منطقة النمو، إذ يتراوح بين 54 و55 (أي قراءة فوق مستوى 50 تعني تسجيل نمو)، واستقرار ظروف الطلب المحلي.



ورغم تأكيد تباطؤ نمو القطاع غير النفطي هذا العام نظرا للعوامل سالفة الذكر، إلا إننا نتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 3.6 الى 3.7% في عامي 2023 و2024، بتراجع عن أعلى المستويات المسجلة في 11 عاما البالغة 6.5% في عام 2022.



وترسم رؤية الإمارات 2031 بوضوح الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال العشر سنوات المقبلة، والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (إلى 3.0 تريليونات درهم، ما يعني استهداف تحقيق نمو سنوي بنسبة 7.2%) بما في ذلك الأهداف المحددة للصادرات غير النفطية والصناعة والسياحة.



طفرة في السوق العقاري



أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وانتعاش إيجارات المساكن لتزايد معدل التضخم إلى 4.8% في عام 2022، وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، متتبعا خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 475 نقطة أساس إلى 4.9% بحلول منتصف أبريل 2023.



وتوقع التقرير أن يسهم ذلك ـ بجانب استقرار أسعار الوقود أو تراجعها ـ في انخفاض متوسط التضخم إلى 2.7% هذا العام، إلا أن ارتفاع إيجارات المساكن ـ التي استعادت الزخم العام الماضي بعد ركود استمر أربع سنوات ـ يعتبر من المخاطر التي تهدد برفع معدلات التضخم بوتيرة معتدلة.



من جهة أخرى، قد يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على ائتمان القطاع الخاص، الذي نما بوتيرة معتدلة بلغت 4% العام الماضي، ويشهد سوق العقارات السكنية في دبي ازدهارا ملحوظا، إذ وصلت المبيعات لأعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق في مارس 2023 وارتفعت الأسعار بنسبة 13% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن (CBRE)، بدعم من الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الطلب الأجنبي (كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن ارتفاع الأسعار بنسبة 20% على أساس سنوي في نوفمبر 2022).



ورغم تباطؤ وتيرة النمو، إلا أننا نتوقع أن تسهم عدة عوامل في استدامة الطلب في 2023 من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، وتزايد معدلات الهجرة والسياحة، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني، ما يفسح المجال لتزايد عمليات الشراء من الخارج، هذا إلى جانب امكانية انفراج حالة عدم اليقين الجيوسياسي على المستوى الإقليمي.



وخلال العام المقبل، قد تهدأ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات، كما تشير الزيادة في عدد الصفقات النقدية خلال الطفرة الأخيرة لانخفاض مواطن الضعف التي قد تتعرض لها البنوك والاقتصاد في حالة حدوث انكماش.



لا تزال أوضاع المالية العامة جيدة، مع تسجيل الموازنة لعجز صغير نسبيا في عام 2020 أثناء الجائحة، ما أفسح المجال لتسجيل فوائض كبيرة منذ ذلك الحين على خلفية تعافي أسعار النفط وزيادة عائدات الضرائب.