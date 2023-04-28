تأثير مستخلص الخيار في علاج الالتهاب العظمي المفصلي



اكتشف فريق من العلماء أن مستخلص الخيار يؤثر إيجابيا في صحة المفاصل ويحسن حركتها. وتشير مجلة Current Rheumatology Reviews إلى أن مستخلص الخيار أصبح يباع على نطاق واسع كمكمل غذائي تحت اسم Q-actin. ويمكن لهذه المادة تعديل العمليات الجارية في الجسم، ما قد يؤدي إلى تحسن الحالة الصحية.



وللتحقق من فاعلية هذا المكمل الغذائي، أجرى الباحثون دراسة استمرت نحو نصف عام شارك فيها 91 متطوعا يعانون من الالتهاب العظمي المفصلي (الفصال العظمي)، قسموا إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تناولت عقارا وهميا، والمجموعة الثانية 20 ملغم من Q-actin في اليوم والثالثة 100 ملغم منه لمدة ستة أشهر. وقد قيم الباحثون حالة مفاصل المشتركين في بداية الدراسة وفي كل شهر وفي نهاية الدراسة بعد ستة أشهر.



لاحظ الباحثون انخفاض الألم لدى أفراد المجموعتين الثانية والثالثة الذين تناولوا مستخلص الخيار Q-actin مع تحسن المؤشرات الأخرى لعمل المفاصل. فمثلا أفراد المجموعة الثانية الذين تناولوا 20 ملغم من المستخلص يوميا تحسن لديهم مؤشر الالتهاب العظمي المفصلي بنسبة 32%، في حين تحسن هذا المؤشر لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 5% فقط. أما أفراد المجموعة الثالثة الذين تناولوا 100 ملغم من المستخلص في اليوم فقد تحسن مؤشر الالتهاب العظمي المفصلي لديهم بنسبة 39%.

المصدر: «Gazeta.Ru»