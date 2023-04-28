كيف يتم استخدام سمك البلطي لعلاج الحروق؟



يعتبر جلد أسماك البلطي رخيصا جدا في الإنتاج، إذ يربى البلطي بشكل شائع في المزارع السمكية بجميع أنحاء البرازيل، والجلد يعد من النفايات التي يتم التخلص منها عادة. وهذا بالضبط ما فعله الباحثون في جامعة سيارا الفيدرالية البرازيلية الذين أخذوا هذا الجلد وبدأوا دراسته، حتى توصلوا إلى فوائده المذهلة.



وقال الطبيب إدمار ماسيل، جراح التجميل واخصائي الحروق الذي يقود التجارب السريرية لجلد البلطي في البرازيل: «لقد فوجئنا بمفاجأة كبيرة عندما رأينا أن كمية بروتينات الكولاجين، من النوعين 1 و3، والتي تعتبر مهمة جدا لعلاج ندوب الحروق، وهي موجودة بكميات كبيرة في جلد البلطي، حتى أكثر من جلد الإنسان والجلود الأخرى».



وأضاف وفقا لما ذكرته شبكة PBS NewsHour: «عامل آخر اكتشفناه هو أن مقدار التوتر والمقاومة في جلد البلطي أكبر بكثير مما هو عليه في جلد الإنسان، كما أن علاج البلطي يقلل أيضا من وقت الشفاء لعدة أيام، ويقلل من استخدام مسكنات الألم».



ولكن كيف يتم استخدام سمك البلطي لعلاج الحروق؟ قبل استخدامه على المريض، يجب أن يخضع جلد البلطي لعملية تعقيم، تزيل الجراثيم والروائح، ومن ثم يتم اختباره للتأكد من أنه معقم، ومن ثم يتم وضعه في عبوات متخصصة جاهزة للاستخدام.



فيما يمكن بعد ذلك وضع الجلد مباشرة على موقع الحرق مثل الضمادة، لتغطية جميع الأنسجة المكشوفة وجزء من الجلد السليم، كما أنه ليست هناك حاجة لإضافة أي كريمات إضافية (مثل السلفاديازين)، في حين أن جلد السمك مغطى بشاش معقم. وأثناء عملية الشفاء، يلتصق جلد سمك البلطي بالجلد المكشوف بقوة، وهذا يوفر حماية ممتازة للجلد المحروق من العوامل الخارجية، وهنا ستتسلل البروتينات والأحماض الدهنية العديدة من جلد سمك البلطي إلى الجرح لتحفزه على الشفاء.



في حال كانت الحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي تتطلب أسابيع للشفاء، فيجب تغيير الجلد عدة مرات، قبل أن يشفى الجلد تماما. في حين قد لا تكون هناك حاجة لتغيير جلد السمك بالنسبة للحروق السطحية من الدرجة الأولى.

عن «عربي بوست»