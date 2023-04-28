صفحة «بحري» تلتقي هذا اليوم الحداق فيصل بن علي الذي حدثنا عن بداياته البحرية في العام 1989 وتولعه بمسكة الخيط وزفرة السمچة وتعلمه أساسيات الصيد من والده، وأفضل أماكن الصيد، وما السمكة الحاضرة الآن في محادق الشمال والجنوب، وأفضل أنواع الييم التي يضرب عليها الشعم في هذه الأيام، وأكثر ما يميز حبيب الملايين السبيطي وما طرق صيده وييمته المفضلة، ولماذا يحتل الهامور مكانة لدى حداقة الكويت، وما طرق صيده وأماكن تواجده، كما أطلعنا بن علي على أوقات صيد النقرور، وأسباب اختياره لطريقة الجق، وبماذا يفرق عن طرق الصيد الأخرى، ومواسم صيد سمكة الچنعد، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة وأكثر ما يضايق أهل البحر من ممارسات بعض الهواة، ومعلومات بحرية متنوعة، فإلى التفاصيل.



عشقت وتولعت بحب البحر في سنة 89 وكان عمري وقتها 4 سنوات، وكنت أرافق الوالد في ذلك الوقت خلال رحلات صيده إلى أغلب المحادق وصولا إلى عوهة، طبعا تعلمت منه كل شيء يخص البحر والصيد من حسبة المايات والموادع والترديع ومعرفة مواقع صيد الأسماك واختيار نوع الييم والخيوط على حسب كل سمچة وأشياء أخرى كثيرة، وبعد أن كبرت وكبرت هواية الحداق معي وكسبت الخبرة الكافية بدأت بمرافقة الأصدقاء في رحلات بحرية كثيرة شمالية وجنوبية.



الشعم ياخذ على الشريب



ويتابع فيصل بن علي: أفضل أماكن الصيد في محادق الشمال عندك الحيشان وتحت جسر جابر والركسة والدردور والسمچة الحاضرة الشعم السبيطي النقرور الشيم، والشعم أيضا يتواجد في الرشدان وياخذ على الشريب والنويبي هالفترة يخف بشكل كبير، وفي الجنوب عندك الفنطاس والزور وجليعة وأغلب أنواع الأسماك الحاضرة هذه الفترة الشعري الفسكر البالول.



السبيطي يميزه الذكاء والحذر



ويضيف بن علي: السبيطي له مكانة خاصة في نفوس أغلب حداقة الكويت، وأيضا على مستوى الخليج، وأكثر ما يميزه الذكاء والحذر وهو معشوق الملايين، طبعا صيده يحتاج إلى تجهيز خاص لأن كل محدق له ييمه ومايه وخيط معين، مثلا غالبا في الحيشان يحدقون له بزورية حية أو براقة أو سلس أو مصران الدجاج، وفي محادق اخرى ما ياخذ الا على مصران الدجاج، وهناك محادق ما يضرب الا على خيط ناعم، وفي محادق ما يصير تحطله خيط ناعم لأنه يلحف ويقص الخيط، فلازم تكرب عليه وما تعطيه مجال انه يلحف.



مواسم الهامور والبالول



ويقول: الهامور سيد المائدة الكويتية وله مكانة كبيرة عند أهل البحر ومواسم صيده في شهري مارس وأبريل، أما البالول فوقته خلال شهر أكتوبر، وأفضل أماكن صيدها الطبعانات والأقواع وييمة الهامور أي سمچة حية أو راس خثاق ويفضل چم، وبالنسبة للنقرور أفضل أوقات صيده خلال أشهر مارس وأبريل وسبتمبر وأكتوبر.



وقت الچنعدة أكتوبر



ويضيف فيصل بن علي: الچنعد موجود طوال السنة وأنا بحكم خبرتي البسيطة لأن ما صارلي فترة داش بالجنوب بشكل عام وأنا اعتبر نفسي حداق شمال وسمچة الجنوب ما عندي خبرة زايدة فيها لكن الچنعد طوال السنة موجود وصيده يكون إما عن طريق تشخيط البورد أو الميرور وأفضل أوقات صيد الچنعد شهر أكتوبر.



وسيلة صيد جديدة



ويتابع بن علي: البحر كل يوم فيه شي جديد وطرق الصيد تتنوع وتتطور ومع الوقت تدخل عليك وسيلة صيد جديدة تسهل عملية الإمساك بالأسماك، وبنفس الوقت توفر عليك الجهد، وبلا شك ظهرت طريقة صيد جديدة على الساحة البحرية أثبتت فاعليتها وتولع كثير من الشباب بها وأنا واحد منهم، وهذه الطريقة هي الجق واتجهت اليه في سنة 2014.



ختامية



واختتم فيصل بن علي قائلا: أتمنى من إدارة المسح البحري ما يعطون ليسن البحر حق أي احد ويكون فيه اختبارات يجب ان يجتازها الشخص لأن البحر ما فيه غشمره، وأكثر ما يضايق جميع الحداقة بالبحر انك اذا كنت طارح ويمر عليك واحد بسرعة عالية وتجيك الموجة تعفسك فوق تحت أو انه يلصق فيك لدرجة انه ينزل خيوطه بين مكاين طرادك بصراحة تصرفات عجيبة وغريبة من البعض، وأقول حق الشباب الجدد على البحر البحر مو سهل، ولازم تتأكد من طرادك وتتأكد من حالة الجو وتاخذ كل احتياطات الأمان وأهمها اللايف جاكيت وطفاية الحريق، وربي يحفظ الجميع.