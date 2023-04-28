تستمر المعلومات الواردة عن إجلاء سوريين عالقين في السودان تباعا، بينما تتحدث وسائل إعلام عن مطالب العالقين بإلغاء فرض تصريف 100 دولار أميركي للعائدين إلى سورية، نظرا إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانونها.



وقالت إذاعة «شام إف إم» المحلية امس، إن الرعايا السوريين يطالبون بضرورة إلغاء شرط تصريف الـ100 دولار قبل الدخول إلى البلاد، «بسبب صعوبات مادية كبيرة نتيجة هروبهم من المعارك، وعدم توافر هذا المبلغ لدى معظمهم».



وأشارت إلى أن أفرادا من البعثة الديبلوماسية السورية وصلوا امس إلى مدينة بورتسودان، لمتابعة أعمال إجلاء السوريين منها، وجمعوا جوازات السفر للراغبين في الإجلاء وتدقيقها، ليصار إلى تسليمها للجانب السعودي، الذي سينسق عملية نقلهم إلى سورية.



ونقلت الإذاعة في منشور منفصل عن القائم بأعمال السفارة السورية بالسودان، بشر الشعار، أن 15 سوريا قتلوا خلال الاشتباكات في السودان منذ اندلاعها، دون معلومات عن إصابات.



وأشارت إلى أن الحكومة السورية تعمل على التنسيق مع سفارات «دول شقيقة وصديقة»، للمساعدة بعمليات الإجلاء، إذ تعمل البعثة الديبلوماسية السورية على التنسيق والتواصل مع أعضاء سفارات دول تعمل على إجلاء السوريين، مثل السعودية والجزائر والأردن وروسيا.