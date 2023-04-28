دلال العياف



يحوي مسرح الرعب بداخله قضايا رأي عام وإسقاطات سياسية «مخيفة»، ويتم طرح هذه القضايا ممزوجة بالكوميديا الخفيفة على القلب، من أجل إيصال رسالة تفيد الناس، وفي هذا الإطار تأتينا مسرحية الرعب الكوميدية الهادفة «مستشفى» التي تضم في بطولتها ممثلين محترفين ويشاركهم طاقات شبابية رائعة من الهواة الذين ظهروا على المسرح وكأنهم يمتلكون خبرة طويلة، هذا ما شعرنا به عندما شاهدنا اندماج الفنانين وكأنهم عائلة واحدة، فهم يعملون بجد وبحرفنة، ما انعكس نجاحا على هذا العمل الذي يناقش موضوعات نراها واقعيا في حياتنا اليومية، ويستعرض لمشكلات قائمة في البلد.



«الأنباء» حضرت مسرحية «مستشفى» في مسرح جمعية المرشدات الكويتية بدعوة من الفنان ناصر البلوشي، وبمجرد دخولنا الى مكان العرض حتى فوجئنا بصور مرعبة للمومياوات عند الأبواب، وكان المنظمون يرتدون بالطو الدكتور وكمامات ويقدمون هدية لكل شخص عبارة عن شمسية، وحين جلوسنا انهمرت علينا أمطار خفيفة، كجزء من «الشو»، لنشاهد على خشبة المسرح ديكورات لمستشفى مجانين قديم يقوم بعض الأطباء غير النزهاء ممن لا يحترمون مهنتهم بإيهام الناس بأن المستشفى مسكون بالجن، وبالفعل يستخدمون بعض الشباب المحتاجين ليقوموا بأدوار الرعب كي يقوموا بأعمالهم المشبوهة في تجارة الأعضاء، وخط آخر لأشخاص آخرين يستغلون المستشفى في تجارة المخدرات.



إن وجود كوكبة من الشباب والطاقات المبدعة ضمن فريق «مستشفى» كانت فكرة رائعة، فبتضافر جهودهم ودعمهم لبعضهم البعض أصبحت المسرحية بهذا الشكل الجميل الذي أحبه الجمهور.



قدم الفنان والمخرج ناصر البلوشي دور منتج يدخل المستشفى لينفذ برنامجا للرعب، وأدى دورا فعالا يستحق المشاهدة كما عهدناه، فهو فنيا وإخراجيا مميز، وبينما الفنان خالد بوصخر فهو متمكن من أدواته ويظهر بأداء ناضج فنيا.