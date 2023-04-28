كشفت منصة «شاهد» وشركة Eagle Films عن بوسترات وإعلانات مسلسل «ملح وسمرة»، العمل العربي المنتظر، الذي سينطلق عرضه عبر شاشة MBC1 ومنصة «شاهد»، الأحد المقبل. يضم «ملح وسمرة» نخبة من أهم نجوم الدراما الخليجية: جمال الردهان وسحر حسين وفاطمة الصفي، وعبدالله الطراروة، عبدالله البلوشي، آلاء شاكر، نوف سلطان، مشاري المجيبل، سعاد الحسيني، فرح المهدي، منيرة محمد، عبدالله السويد وغيرهم.



كتب العمل د.حمد الرومي، في تعاون جديد مع إيغل فيلم وهدى، ويخرج المسلسل المخرج علي العلي.



القصة تقدم قضية رأي عام تواجهها شخصيات المسلسل. وتشهد تشابكا في العلاقات وأكثر من قضية محورية يناقشها العمل بذكاء وإثارة وتشويق.