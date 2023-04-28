ناصر العنزي



ماذا سيحدث في الجولة السادسة لدوري زين الممتاز اليوم وغدا؟ هل سيبقى الوضع على ما هو عليه، أم تتغير المراكز الثلاثة الأولى بانتظار الجولات الأربع المقبلة بعدما دخلت البطولة بنظامها الجديد في مراحلها الحاسمة لتحديد بطل الدوري؟ وتقام اليوم مباراتان تجمع الأولى بين الكويت المتصدر بـ 43 نقطة مع السالمية السادس بـ 24 نقطة على ملعب ثامر، فيما يلتقي كاظمة الثالث برصيد 39 نقطة مع الفحيحيل الخامس بـ 28 نقطة على ملعب نادي الشباب.



وستكون الأنظار متجهة مساء غد السبت نحو ستاد صباح السالم لمتابعة ديربي الكرة الكويتية بين العربي صاحب المركز الثاني بـ 41 نقطة والقادسية الرابع بـ 34 نقطة في لقاء خاص كعادتهما في المواجهات الجماهيرية التي تجمعهما معا.



وقد حافظ الكويت على صدارته باستحقاق بعد فوزه على منافسه كاظمة برباعية في الجولة الماضية في أول مهمة لمدربه الصربي بوريس بونياك، لكنه يواجه اليوم خطرا من منافسه العربي الذي اقترب منه في النقاط، لذلك فإن تعثره اليوم ولو بالتعادل سيهدد صدارته. ويعتمد مدرب الأبيض على مجموعة متجانسة من اللاعبين قادرة على التمثيل الأساسي بأفضل صورة، وبرز منهم التونسي ياسين الخنيسي هداف البطولة.



أما السالمية فقد ابتعد تماما عن المنافسة بعد ان تكررت خسائره، ويسعى اليوم إلى تعطيل المتصدر كي يعوض ما فاته من نقاط وتحسين مركزه وتسجيل أول فوز له في دوري الـ 6.



وفي مباراة كاظمة والفحيحيل، فقد البرتقالي مركزه الثاني بعد خسارته الثقيلة لكنه قادر على العودة من بوابة خصمه اليوم إذا أحسن مدربه إيلي ستان معالجة أخطائه الدفاعية خصوصا في الظهيرين، أما الفحيحيل فقد قدم مستويات مميزة بقيادة مدربه فراس الخطيب، ويسعى اليوم إلى الفوز لتأكيد جدارته بالتواجد في الدوري الممتاز.



قمة «الأخضر والأصفر» غداً



وفي ديربي الجماهير غدا، فإن المنافسة ستكون في قمتها بين العربي والقادسية داخل الملعب وجماهيرهما الغفيرة في المدرجات، لذلك نحن على موعد لا يحتمل التأخير، والأخضر مرشح قوي لإحراز اللقب بانتظار تعثر الكويت المتصدر. ويدخل الأخضر اليوم بمعنويات عالية معتمدا على عناصر هجومية بقيادة الجناحين الخطرين الليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي. من جانبه، فإن حظوظ القادسية في المنافسة على اللقب قائمة لكنها معقدة ولا ينفعه سوى الفوز اليوم وبقية المواجهات المقبلة، وقد تعافى الأصفر في آخر مباراة وحقق فوزا على الفحيحيل وقبلها تعادل مع الكويت المتصدر، وقد عانى من غياب بعض لاعبيه الأساسيين للإصابة في مقدمتهم قائده بدر المطوع.