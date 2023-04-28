افتتحت مساء أول من امس بطولة كأس العالم لرماية الأطباق الطائرة 2023 التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 ابريل الجاري حتى 5 مايو المقبل بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من 59 دولة حول العالم من بينهم الكويت.



وأكد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية وعضو الاتحاد الدولي للرماية م. دعيج العتيبي في تصريح على هامش الافتتاح، أن الرماية الكويتية على استعداد دائما للمشاركة في المنافسات الكبيرة ومنها بطولات كأس العالم.



وقال إن الرماة الكويتيين جاهزون لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس العالم وتحقيق مراكز متقدمة، مشيرا إلى أهمية البطولة خاصة أنها تأتي قبل البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024)، وأن هذه البطولات من المقرر إقامتها نهاية العام الجاري في أذربيجان وكوريا الجنوبية وسيتم فيها توزيع بطاقات التأهل للأولمبياد.



وأوضح العتيبي أن الكويت تشارك في البطولة بمنافسات رماية السكيت والتراب (رجال وسيدات)، لافتا إلى أن عدد الدول المشاركة في هذه البطولة «نحو 59 دولة»، مبينا أن معظم دول العالم تسعى لأن تكون جاهزة قبل البطولات الكبرى المصنفة للتأهل للأولمبياد.



وأشاد بالمستوى المتميز للميادين الرياضية المتطورة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثمنا دور وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس الاتحاد المصري للرماية واهتمامهما الكبير بتطوير رياضة الرماية في مصر.



من جهته، أكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية اللواء حازم حسني، أن الرماة الكويتيين من أقوى الرماة على مستوى العالم، موضحا أن مشاركتهم في البطولة تعتبر مناسبة مهمة لتبادل الخبرات بين الكويت ومختلف دول العالم.



وشدد حسني على قوة ومتانة العلاقات المصرية ـ الكويتية في شتى المجالات لاسيما الرياضية منها، مشيرا إلى حرص وزير الشباب والرياضة المصري د. أشرف صبحي على الالتقاء برئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود ورئيس الاتحاد العربي للرماية م. دعيج العتيبي وبحث سبل دعم اللعبة وتطويرها وزيادة عدد ممارسيها.