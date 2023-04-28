الرياض ـ خالد المصيبيح



بعد أكثر من سنة على انطلاقها، سيسدل الستار على نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي الهلال السعودي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني غدا في ذهاب النهائي في الرياض، قبل مواجهتهما إيابا في سايتاما 6 مايو.



وقد حجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو 9 أشهر، فيما ساهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر من عام على انطلاق البطولة التي يبحث حامل اللقب الهلال وصاحب الرقم القياسي بعدد 4 ألقاب عن تعزيز سطوته فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.



وسيكون النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون 6 سنوات، فتوج الفريق الياباني في 2017 (1-1 و1-0) عندما كان دياس مدربا للهلال في فترته الأولى، ثم رد الهلال الدين في نهائي 2019 (1-0 و2-0) عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 2-0.



وهذه النسخة هي الأخيرة من دوري الأبطال بنظامها الحالي، قبل التحول في موسم 2023-2024 إلى «توقيت أوروبي»، بحيث تنطلق المنافسات في أغسطس قبل اختتامها في مايو من العام التالي.



ويدخل الهلال لقاء الغد وسط معنويات عالية بعد التأهل لنهائي كأس الملك على حساب الاتحاد متصدر الدوري السعودي الذي يحتل فيه المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن المتصدر، وما زال مدربه الأرجنتيني رامون دياز في حيرة حول اختياراته للأجانب الأربعة الذين سيشاركون في اللقاء، وقد عكف خلال الأيام الماضية على مشاهدة عدد من مباريات الفريق الياباني عبر الفيديو للاطلاع على إمكانات الفريق وسعيا لاستغلال نقاط الضعف فيه.



وأظهر الهلال قدرته على المنافسة قاريا وحتى دوليا، بعد حلوله وصيفا لريال مدريد الإسباني (3-5) في نهائي مونديال الأندية في فبراير الماضي، حيث تغلب على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.