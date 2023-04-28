بلغ إنتر المباراة النهائية من كأس إيطاليا في كرة القدم بفوزه على يوفنتوس بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان 1-1 ذهابا. وجاء تأهل إنتر عبر المدافع فيديريكو دي ماركو الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 15 عندما وصلته تمريرة بينية رائعة كسرت خط الدفاع في منطقة الجزاء، من زميله نيكولو باريلا. وفي مسابقة الدوري الإيطالي، بدأت جماهير نابولي العد التنازلي ليوم منشود سيضع حدا لصيام دام ثلاثة عقود عن التتويج بلقب «الكالتشيو»، إذ يخوض الفريق الجنوبي مواجهة ساليرنيتانا غدا السبت ضمن المرحلة 32، وهو قادر على حسم «السكوديتو» حسابيا.



وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدما بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو (78 مقابل 61)، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الاولى لحسم لقبه الثالث في تاريخه. ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا، على أمل ألا يفوز لاتسيو في اليوم التالي في سان سيرو في ملعب إنتر. ويجذب لقاء روما مع ضيفه ميلان الأنظار غدا في إطار رغبة كل طرف في حجز المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ويلعب غدا تورينو مع أتالانتا، فيما تفتتح المرحلة اليوم بمباراتي ليتشي مع أودينيزي، وسبيتسيا مع مونتسا.



ألمانيا



بعد 11 عاما من تتويجه الأخير في الدوري الألماني، يمكن لبوروسيا دورتموند إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن ميونيخ، ولكن سيتحتم عليه تخطي العاملين النفسي والذهني هذه المرة وترسيخ ثقافة الفوز في الأمتار الاخيرة، بدءا من المباراة ضد مضيفه بوخوم اليوم في افتتاح منافسات المرحلة 30. وتستكمل منافسات المرحلة غدا، حيث يلعب شتوتغارت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ولايبزيغ مع هوفنهايم، وكولن مع فرايبورغ، وأونيون برلين مع باير ليفركوزن، وآينتراخت فرانكفورت مع أوغسبورغ، وشالكه مع فيردر بريمن.



فرنسا



تقام غدا المباراة النهائية لكأس فرنسا والذي يتنافس عليه نانت مع تولوز على ستاد دي فرانس. وسبق لنانت أن حقق اللقب 4 مرات سابقا، فيما حقق تولوز اللقب مرة وحيدة في موسم 1956/1957.



وضمن مسابقة الدوري الفرنسي، تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ33 بلقاء يجمع بين ستراسبورغ وليون، فيما يلتقي غدا ليل مع اجاكسيو.