حذر مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، من ان لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لم يحسم بعد، وذلك بعد تعرضه للخسارة على أرض رايو فايكانو 1-2 ضمن منافسات المرحلة الـ 31، مهدرا فرصة الابتعاد 14 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد.



وقال تشافي «يظهر هذا النوع من المباريات صعوبة الفوز بالليغا. أمام خيتافي (0-0)، رايو.. كانت مباريات صعبة لم نكن فيها مرتاحين أبدا».



وأردف بالقول «تقدمنا كبير في الترتيب لكن هذا ليس عذرا. تبقى 21 نقطة على المحك ونحن نملك فارق 11 قبل سبع مباريات على النهاية. لا يمكننا تخفيض الإيقاع الآن».



واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الوقت المناسب وحقق فوزا مهما على ضيفه ريال مايوركا 3-1.



ورغم أن مايوركا افتتح التسجيل عن طريق الصربي ماتيا ناستاسيتش (20)، عاد «كولتشونيروس» بثلاثية تناوب على تسجيلها الأرجنتيني رودريغو دي بول (45+2)، ألفارو موراتا (47)، والبلجيكي يانيك كاراسكو (77). وبخطفه النقاط الثلاث، عزز أتلتيكو موقعه في المركز الثالث مع 63 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال الثاني.



وفي مباراتين أخريين، فاز ألميريا على خيتافي 2-1، وسلتا فيغو على إلتشي 1-0.



هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات المرحلة 32 من المسابقة، حيث يستضيف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» مباراة برشلونة وضيفه ريال بيتيس.



ويلتقي ريال مدريد مع ألميريا على ستاد «سانتياغو برنابيو».



ويحتل «الملكي» المركز الثاني في ترتيب «الليغا» برصيد 65 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر جدول الترتيب.



ويقص إلتشي ورايو فايكانو شريط افتتاح مباريات المرحلة عندما يلتقيان غدا أيضا.



إلى ذلك، أعلن نادي خيتافي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية إقالة مدربه كيكي سانشيز فلوريس بعد سلسلة من خمس مباريات من دون أي فوز في الدوري المحلي.



كتب خيتافي في بيان على موقعه الرسمي «لم يعد المدرب المدريدي وجهازه الفني في عداد النادي».



وبحسب الصحف المحلية، سيتولى تدريب النادي خوسيه بوردالاس بعد إشرافه عليه بين 2016 و2021، قبل تدريب فالنسيا في الموسم الماضي.