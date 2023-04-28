أشاد مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بالثنائي البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إرلينغ هالاند «المذهل» بعد الفوز الرائع على ضيفه أرسنال 4-1 ضمن المرحلة الـ 33، ليحكم قبضته على مصيره نحو لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما أكد مدرب «المدفعجية» مواطنه ميكيل أرتيتا أن فريقه «لن يستسلم» بعد أن أفلتت الأمور من يديه. قال غوارديولا عن الثنائي الفتاك «الانسجام بين كيفن وإرلينغ مذهل، حاولنا استخدامه قدر المستطاع».



وتابع مقارنة بالمباراة الاولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم التي فاز أيضا مان سيتي بها «المواجهة هناك (لندن) اعتمدت فيه الكرات الطويلة، الكرات الطويلة لإرلينغ». وأضاف «اليوم (أول من أمس الاربعاء) كنا صبورين أكثر معهم. يفوز هالاند دائما بالكرة الثانية، إنه مبدع.. كيفن مهم جدا.. عندما نتمكن من إيجاده ويبدأ في الركض، فلا يمكن إيقافه».



من جهته، قال أرتيتا «التحليل واضح، فاز الفريق الأفضل في المباراة. لقد كانوا في أفضل حالاتهم خاصة في الشوط الأول ولم نكن قريبين من مستوانا».



وأكد في الوقت ذاته أن فريقه لن يستسلم في المباريات الخمس المتبقية «نحن هنا قبل خمس مباريات من النهاية. هؤلاء اللاعبون يستحقون الكثير من الإشادة لأنهم (قاتلوا) تسعة أشهر ونصف ضد هذا الفريق».



جاءت رباعية «السيتي» عن طريق دي بروين (7 و54)، وجون ستونز (45)، وهالاند (90+1)، فيما أحرز هدف أرسنال روب هولدنغ (86).



ورفع مان سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، مع وجود مباراتين مؤجلتين لـ «السيتي».



وانفرد هالاند بالرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفه الرقم 33، متجاوزا الرقم القياسي السابق للمصري محمد صلاح مع ليفربول (32).



وواصل ليفربول صحوته عقب فوزه الثمين على مضيفه وست هام 2-1.



وبادر لوكاس باكيتا بالتسجيل لمصلحة وست هام (12)، لكن الهولندي كودي جاكبو سرعان ما منح التعادل لـ «الريدز» (18)، وارتدى المدافع الكاميروني جويل ماتيب ثوب الإجادة عقب تسجيله هدف الفوز لليفربول (67).



وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 53 نقطة في المركز السابع، بفارق 6 نقاط خلف مان يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.



واستمر تشلسي في دوامة نتائجه الهزيلة بخسارته أمام ضيفه برينتفورد 0-2، وفاز نوتنغهام فوريست على برايتون 3-1.



هذا، وتقام غدا 3 مباريات في افتتاح المرحلة الـ 34، حيث يلتقي كريستال بالاس مع وست هام، وبرينتفورد مع نوتنغهام فوريست، وبرايتون مع ولفرهامبتون.



شيفيلد يعود لـ «الأضواء»



إلى ذلك، ضمن شيفيلد يونايتد الصعود مباشرة للدوري الممتاز مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية موسم دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» بفوزه 2-0 على وست بروميتش ألبيون، ليضمن احتلاله المركز الثاني في الترتيب خلف بيرنلي البطل.



وسيعود شيفيلد إلى الأضواء بعد موسمين من الغياب، حيث هبط في موسم 2020-2021 عقب احتلاله المركز الأخير في جدول الترتيب.



ويحتل الفريق القادم من يوركشاير، والذي يدربه بول هيكينغبوتوم، المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 85 نقطة من 43 مباراة وبفارق 10 نقاط عن بيرنلي الذي خاض مباراة أكثر.