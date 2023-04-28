اتضح أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول موهوب في الغناء، ففي نهاية حفل عشاء مبهج أقيم في البيت الأبيض انتقل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن والرئيس يون وزوجته كيم كون هي من قاعة الطعام الرسمية للقاعة الشرقية للاستمتاع بمجموعة من العروض الموسيقية.



وشدا نورم لويس وليا سالونجا وجيسيكا فوسك نجوم برودواي عددا من الأغاني.



ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فبعدما أنهى الفنانون عرضهم أخذ الرئيس بايدن زمام الأمور ودعا يون الذي يعشق أغنية «أميركان باي» للانضمام له وغناء مقطوعة منها.



وبالفعل التقط يون الميكروفون وغنى الأجزاء الأولى من الأغنية باللغة الإنجليزية وفي تناغم، بينما وقف بايدن والحضور يشاهدونه في ذهول وسعادة.



وقال بايدن ليون «لم يكن لدي أدنى فكرة» أنه يمكنه الغناء، ثم قدم له غيتارا موقعا من دون ماكلين الذي كتب الأغنية.