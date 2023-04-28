بيروت ـ يوسف دياب



خضعت مريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاستجواب أمام الوفود القضائية الأوروبية على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، حول الحسابات العائدة لها وللأخوين سلامة في مصارف أوروبية ولبنانية، التي تحوم حولها شبهات غسيل الأموال، على أن يستكمل التحقيق معها اليوم الجمعة، فيما تستأنف الوفود بداية الأسبوع المقبل جلساتها التي تشمل وزير المال اللبناني يوسف خليل ورجا سلامة، بعد أن تعذر استجواب الأخير يومي الثلاثاء والأربعاء لتقديمه معذرة طبية.



وحضرت الحويك عند العاشرة من صباح أمس أمام الوفود الأوروبية في الطابق الخامس من قصر العدل بمفردها ودون حضور وكيلها القانوني، فيما حضر الجلسة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المكلف بتنفيذ الاستنابات الأوروبية بالإضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي تمثل الدولة اللبنانية والتي اتخذت صفة الادعاء ضد الأخوين سلامة وماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق.



وقال مصدر قضائي لبناني لـ«الأنباء»، إن القضاة الاوروبيين «طرحوا عشرات الأسئلة على الحويك، فأجابت عليها بدون تحفظ»، مشيرا إلى أن الحويك «أدلت بإفادتها كشاهدة وليس كمشتبه بها، وهذا ما سيسري على باقي الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم بموجب الاستنابات الأوروبية، باعتبار أن تنفيذ الاستنابات يأتي انسجاما مع نص المادة 47 من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تتحدث عن «جمع المعلومات» حول الملفات التي يجري التحقيق فيها»، معتبرا أنه «لا يمكن للقضاة الأوروبيين توجيه أي اتهامات للأشخاص المستجوبين على الأراضي اللبنانية، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم يمكنهم اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات».



ولن يمثل وزير المال يوسف خليل اليوم أمام القضاة الأوروبيين، بعدما رفض تسلم مذكرة التبليغ التي أرسلت إليه بواسطة قوى الأمن الداخلي، وأشار المصدر القضائي إلى أن «القاضية الفرنسية أود بوريزي حددت موعدا جديدا لاستماعه عند العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل، على أن يتولى القاضي شربل أبو سمرا إبلاغه موعد الجلسة بواسطة أحد الموظفين القضائيين». وكشف المصدر أن بوريزي «استدعت رجا سلامة إلى جلسة تحقيق حددتها صباح الأربعاء المقبل، وتقرر إبلاغه موعدها عبر وكيله القانوني».



وسيكون جدول جلسات الوفود الأوروبية حافلا الأسبوع المقبل، إذ إنه بالإضافة إلى الوزير خليل ورجا سلامة، ستستمع إلى إفادات كل من جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد اللبناني»، وفهيم معضاد ورجا أبو عسلي النائبان السابقان لحاكم مصرف لبنان، وعما إذا طرأت أسماء جديدة ترغب الوفود الأوروبية بالتحقيق معها، أوضح المصدر القضائي أن «هذا الأمر وارد، لكن ذلك يحتاج إرسال استنابات جديدة من الخارج تتضمن أسماء الأشخاص المطلوب استجوابهم للتعامل واتباع نفس الإجراءات التي اعتمدت في الجولات السابقة».



بموازاة الاهتمام القضائي بمهمة الوفود الأوروبية، تتجه الأنظار إلى جلسة التحقيق التي تعقدها القاضية بوريزي في 16 مايو المقبل في باريس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الملف المستقل لديها، وأكد المصدر القضائي أن القاضي أبو سمرا «في طور تبليغ سلامة موعد الجلسة ومضمون الاستنابة الفرنسية الخاصة بملفه المفتوح في باريس». وتابع «لا نملك معلومات عما إذا كان سلامة سيستجيب ويمثل أمام القضاء الفرنسي أم لا، لكنه يدرك تداعيات حضوره والامتناع عن الحضور».



ولفت إلى أن الجانب اللبناني «لم يتبلغ ما إذا كانت بوريزي بصدد إعادة استجواب الوزير السابق مروان خير الدين في باريس منتصف الشهر المقبل»، لكنه أوضح أن «النائب العام التمييزي سيطلب رسميا من السلطات القضائية الفرنسية، تزويده بنسخة عن التحقيقات التي أجريت مع خير الدين قبل أيام، خصوصا بعدما أبدت بوريزي استعدادها للتعاون مع لبنان وتقديم كل التعاون المطلوب».