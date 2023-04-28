ينطلق معرض الكتاب الإسلامي الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي في دورته الجديدة رقم 45 يوم الأحد المقبل تحت شعار «القراءة حياة» ويستمر المعرض حتى 6 مايو في قاعة 4 بأرض المعارض بمنطقة مشرف يوميا من 9 إلى 1 ظهرا ومن 4:30 إلى 10 مساء.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرحمن عبدالله الشطي: إن الدورة الـ 45 من المعرض ستقام هذا العام تحت شعار «ثقافة أسرة» وبمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات من داخل الكويت وخارجها وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية الكويتية.



وأضاف أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تعد أول مؤسسة كويتية تقيم معرضا متخصصا للكتاب، وهو معرض الكتاب الإسلامي الذي يقام سنويا منذ 44 عاما ولم يتوقف إلا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وبإذن الله يعود هذا العام 2023 لأداء دوره في نشر الثقافة والفكر الإسلامي الوسطي.



وأشار الشطي إلى حرص إدارة المعرض على جذب أكبر عدد من المشاركين انسجاما مع استراتيجيتها في إثراء المعرض بالمطبوعات المرئية والمسموعة والمقروءة وجعلها متاحة أمام الجميع.



وأوضح أن الجمعية ارتأت تفعيل أنشطة المعرض وزيادتها وإثرائها، خاصة الأنشطة الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى المسابقات والمحاضرات والندوات الجماهيرية، وذلك بمشاركة عدد من الفرق التطوعية والمتطوعين وقطاعات عمل الجمعية ومنها القطاع التربوي وأمانة العمل النسائي ونماء الخيرية.



وبين الشطي أن معرض الكتاب الإسلامي لهذا العام سيهتم بالتعريف بعدد من القامات العلمية الكويتية إيمانا من جمعية الإصلاح الاجتماعي بأهمية الاحتفاء بأبناء الكويت الذين كانت لهم إسهامات علمية.



وختم الشطي بتوجيه الشكر إلى الجهات الراعية للمعرض والجهات المشاركة في التنظيم، داعيا الجمهور الكريم من جميع الأعمار إلى زيارة المعرض الذي يعد إحدى التظاهرات الثقافية التي تبرز دور الكويت في دعم الثقافة المفيدة ونشر الفكر الإسلامي الصحيح.