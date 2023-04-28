أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية م.ابراهيم الخزي تعميما إداريا رقم 17 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالوزارة.



وقال مدير ادارة الاعلام بوزارة الأوقاف د.أحمد العتيبي ان قرار وكيل الأوقاف تضمن مواعيد الدوام المرن لجميع قطاعات الوزارة والذي جاء كالتالي:



أولا: تكون مواعيد العمل الرسمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفقا لأحكام هذا التعميم خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات يوميا وذلك على النحو التالي:



٭ الفترة الأولى: من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.



٭ الفترة الثانية: من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 ظهرا.



٭ الفترة الثالثة: من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.



٭ الفترة الرابعة: من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 ظهرا.



ثانيا: يجوز للموظف أن يحضر في أي من المواعيد المحددة ويتقيد في الانصراف بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصرا في البند أولا من هذا التعميم وذلك حسب ميعاد حضوره.



ثالثا: تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظف بعد انتهاء أخر ميعاد حددته الإدارة للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام 30 دقيقة



رابعا: يجوز للإدارة إلزام بعض موظفيها بميعاد عمل محدد سواء على مستوى الإدارة أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة في البند الأول من هذا التعميم ويقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها جهة عمله حضورا وانصرافا ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.



خامسا: لا يخل هذا القرار بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقة أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه.



سادسا: تلتزم إدارات الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم بالفترة الأولى من البند أولا في هذا التعميم على أن يكون الدوام اعتبارا من 7 صباحا حتى 2 ظهرا بمراعاة عدم الإخلال بفترات السماح في بداية الدوام 30 دقيقة وفترة السماح للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة.