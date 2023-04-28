الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدخل سباق الدوري القطري لكرة القدم إلى الأمتار الأخيرة، وذلك عندما تنطلق اليوم منافسات الجولة العشرين التي تشهد إقامة 3 مباريات في غاية الأهمية أبرزها، لقاء «الكلاسيكو» بين الريان والسد في الـ6:30 مساء على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وفي نفس التوقيت يلتقي الشمال (العاشر 17 نقطة) مع المرخية (السابع 21 نقطة) على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، والذي يحتضن أيضا لقاء بين الغرافة (الرابع 32 نقطة) وقطر (السادس 29 نقطة) في الـ9:00 مساء.



ويتمسك السد (الثالث برصيد 38 نقطة) المتوج بالدوري القطري في النسختين الأخيرتين ببصيص من الأمل في الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي منتظرا تعثر الدحيل المتصدر والعربي الوصيف في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، وفي المقابل، سيكون هاجس الريان الذي اكتفى بنقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأخيرة تحقيق الفوز في ظل تأزم موقف الفريق على لائحة الترتيب (التاسع بـ17 نقطة) وابتعاده بفارق نقطة واحدة عن أم صلال صاحب المركز الحادي عشر والمهدد بخوض المباراة الفاصلة للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.



وكان السد حقق الانتصار على الريان 2-1 في الجولة التاسعة من القسم الأول.



وتختتم منافسات الجولة غدا بـ3 مباريات أيضا، حيث يلتقي أم صلال (الحادي عشر 16 نقطة) مع الدحيل (المتصدر 45 نقطة) في الـ7:00 مساء وفي نفس التوقيت يلتقي العربي (الوصيف 43 نقطة) مع الوكرة (الخامس 30 نقطة)، فيما يستضيف الأهلي (الثامن 21 نقطة) نظيره السيلية (الأخير 10 نقاط).