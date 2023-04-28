استقبلت كلية علي الصباح العسكرية الطلبة الضباط المستجدين من الدفعة (23) لحملة الشهادة الجامعية، وذلك للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كطلبة ضباط مستجدين، بعد أن أتموا جميع الإجراءات اللازمة لقبولهم والتحاقهم بالكلية.



هذا، وقد اتخذت الكلية كل الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال الدفعة للالتحاق بالكلية لهذا العام، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن.



الجدير بالذكر أن مدة الدراسة لدفعة الطلبة الضباط من حملة الشهادات الجامعية بكلية علي الصباح العسكرية تعتبر فصلين دراسيين يتلقى من خلالها الطلبة مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية والمهارات العسكرية.