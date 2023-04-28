بيروت ـ عامر زين الدين



حيا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى «المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم الى جانب لبنان في أوقات الأزمات التي مر بها واحتضانها لأبناء الجالية اللبنانية»، مشيرا «في الوقت نفسه بمجلس التنفيذيين الذي استقبله في دار الطائفة في بيروت وكل العاملين على تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة، وهو ما ينعكس إيجابا على واقع بلدنا خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ويحتاج فيها إلى دول وأصدقاء مخلصين يساعدونه لتجاوزها».



وأمام وفد من «التحالف الدولي لحرية الدين والمعتقد» برئاسة السفير روبرت ريهاك من تشيكيا، والذي يضم أعضاء من 14 دولة، شرح أبي المنى «دور الموحدين الدروز كطائفة مؤسسة ومعنية بالحوار وتعزيز التلاحم بين اللبنانيين»، ومشيدا بـ «النشاطات الحوارية القائمة في لبنان والمنطقة والتي تصب في خدمة الإنسان وتحقيق غاية الأديان»، ومشيدا «بكل المبادرات الهادفة لوحدة المجتمعات، خصوصا في لبنان الذي يتميز باحترام التنوع كأحد أهم ركائز التلاقي بين عائلاته الروحية».



وأشار إلى «أهمية السعي الحثيث، من خلال منتديات الحوار، من أجل توسيع مساحات المشتركات بين المذاهب وتعزيز أطر الحوار وبناء الجسور للحفاظ على القيم والمبادئ الاساسية على الصعد الاجتماعية والتربوية والأخلاقية والعامة وتلك ثوابت نركز عليها اليوم من خلال مواقعنا ومسؤولياتنا الروحية».



ودعا في هذا السياق «أعضاء الوفد الى التركيز كل في بلده على الأجيال الصاعدة لخلق نشء محب للسلام ويعمل على تحقيقه».



والتقى شيخ العقل سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولوم، وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة في لبنان والواقع الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الدعم وتعزيز العلاقة.