بحضور ومشاركة مختلف كليات جامعة الكويت، نظمت الحلقة النقاشية (رسم أكاديمي ناجح) لمناقشة الأسباب والحلول حول التعثر الدراسي، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 26 و27 أبريل 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



حيث أقيمت الحلقة النقاشية بهدف الوقوف على أسباب وأنواع التعثر والوصول إلى وضع خطط معالجة، وذلك من خلال مشاركة العمداء المساعدين للشؤون الطلابية في جميع كليات جامعة الكويت، وورشة عمل قدمها د. ناصر المنيع من قسم علم النفس، بالإضافة إلى مشاركة عمادة القبول والتسجيل ممثلة بالقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء الجارالله، ومكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وبإشراف وتنظيم إدارة الإرشاد الأكاديمي بعمادة شؤون الطلبة.



واستهلت الحلقة بكلمة د.ضاري الحويل، القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة، حول أهمية التطرق للأمور والقضايا التي تمس حياة الطالب الجامعية، مبينا ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف كليات وإدارات جامعة الكويت لخدمة الطالب الجامعي بالمقام الأول، مؤكدا على اهتمام الإدارة الجامعية ببث الوعي الإرشادي وتقديم الإرشاد الأمثل ومساعدة الطلبة المتعثرين وإيجاد الحلول لهم.



ومن جانب آخر تطرق د.جاسم الحمدان، القائم بأعمال العميد المساعد للخدمات الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، إلى معنى التعثر الدراسي وأسبابه، مبينا أهمية دور الإرشاد في تحسين المستوى العلمي للطالب، مع وضع الخطط الدراسية المناسبة ومرونة التعامل مع الطالب.



ومن الجدير بالذكر أن هدف الحلقة النقاشية تمحور حول الوصول إلى عدد من التوصيات المهمة لمسيرة الطالب الجامعي والتي لاسيما تحميه من الوقوع في التعثر الدراسي، بتضافر الجهود من قبل مختلف الإدارات والكليات والعمادات تحت مظلة جامعة الكويت.