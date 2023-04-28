علي إبراهيم



أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدأ المرحلة الثانية من عملية تطوير شبكة الكويت للمعلومات المسؤولة عن ربط الجهات الحكومية، إذ ستبدأ عملية التطوير اليوم الجمعة لمدة 12 ساعة تبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، على أن يتم استكمال الأمر يوم الجمعة المقبل أيضا لاستكمال عمليات التطوير وفقا لما هو مخطط له. وأشارت المصادر إلى أن مدة توقف الخدمات الحكومية إثر عمليات التطوير لن تتجاوز دقيقة واحدة لكل جهة، مبينة أن فترة الـ 12 ساعة تمثل الوقت المتاح للمسؤولين عن عمليات تطوير واستبدال الأجهزة لإنجاز مهامهم، ولا يعني بالضرورة أن تتوقف الخدمات طوال الـ 12 ساعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن تأثر الخدمات لن تتجاوز مدته دقيقة واحدة في كل جهة وهي الفترة التي ستتم إعادة توصيل الجهة الحكومية على الأجهزة الجديدة المطورة.



ويستهدف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من وراء تلك الخطوة تطوير واستبدال أجهزة الاتصال الرئيسية المتواجدة في 4 مقاسم لوزارة المواصلات، والتي سترفع من كفاءة شبكة المعلومات لمستويات أعلى تتواءم مع التطلعات الحكومية.