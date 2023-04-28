شاركت قوة الاطفاء العام في اجتماع المجموعة التوجيهية للمجموعة الدولية الاستشارية للبحث والانقاذ التابعة لمنظمات الأمم المتحدة (اوشا) في جنيف، حيث حضر الاجتماع رئيس مركز البحث والإنقاذ العقيد أيمن محمد عبدالوهاب. وقد تخلل الاجتماع عرض أهم الجهود التي تم بذلها خلال الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية فبراير الماضي، والتي اثرت بشكل كبير في إنقاذ الكثير من الأرواح .

وفي سياق آخر، عقد اجتماع للمجلس الاستشاري لفريق التقييم والتنسيق للكوارث التابع للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بحضور ضابط اتصال دولة الكويت وعضو فريق خبراء التقييم والتنسيق للكوارث التابع للأمم المتحده العقيد د. مشاري جابر حسن،

حيث نوقش خلال الاجتماع نظام الاستجابة الدولية للكوارث العالمية والاساليب المقترحة لتطويرها، كما تم تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي واجهها فريق الخبراء اثناء استجابتهم لكارثة الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا.