- جو بايدن (80 عاما): رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي أعلن مؤخرا ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ينضم إلى النادي الضيق للقادة العالميين المنتخبين الذين باتوا اليوم في الثمانينيات أو حتى التسعينيات.

- رئيس الكاميرون: أكبر زعيم منتخب في العالم هو الرئيس الكاميروني بول بيا البالغ 90 عاما.

ويلقب بـ «أبوالهول» بسبب ميله للسرية وكذلك بسبب شخصيته المستعصية، فقد حكم بشكل مطلق على مدى 40 عاما هذا البلد الواقع في وسط افريقيا وأسكت بعنف كل معارضة سياسية.

ومنذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 2018 لم يعد يظهر إلا في مناسبة خطابات متلفزة نادرة تسجل بشكل مسبق.

- الرئيس الفلسطيني: الرئيس محمود عباس الذي يرأس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 2005 بعد 5 عقود في ظل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، هو في سن 87 عاما ثاني أكبر رئيس منتخب يتولى مهامه.

ورغم انتهاء ولايته في 2009، لايزال الرئيس الفلسطيني في منصبه وينظر إليه في الخارج على انه شخصية معتدلة، وهو المهندس الرئيسي من جانب الفلسطينيين لاتفاقات أوسلو التاريخية الموقعة عام 1993 والتي أرست أسس تسوية النزاع مع إسرائيل لكنها لم تتحقق بعد ربع قرن على توقيع الاتفاقات.

- قادة أفارقة: في أفريقيا يحطم سن القادة وفترة بقائهم في السلطة أرقاما قياسية بانتظام. ففي زيمبابوي، يبلغ إيمرسون منانغاغوا الذي يحكم البلاد منذ نهاية عام 2017 بعد انقلاب عسكري، 80 عاما ويلقب بـ«التمساح» بسبب قسوته.

أما تيودورو أوبيانغ نغويما رئيس غينيا الاستوائية منذ الانقلاب قبل 43 عاما، فيبلغ أيضا 80 عاما. ويحمل الرقم القياسي العالمي في طول مدة البقاء في السلطة لرئيس دولة لايزال على قيد الحياة، باستثناء الملوك.

وبلغ الحسن وتارا رئيس ساحل العاج 81 عاما. وهذا الخبير الاقتصادي اعتمد سياسة واعدة من الأشغال الكبرى لكن انتخابه عام 2020 بنتيجة عالية جدا لولاية ثالثة أضر بصورته اذ تتهمه المعارضة بأنه «ديكتاتور».

وفي سن 81 عاما، ترأس حاجي جينغوب منذ 2014 ناميبيا، الدولة الشاسعة شبه الصحراوية في أفريقيا الجنوبية والتي كانت واحدة من آخر الدول في القارة التي حصلت على الاستقلال عام 1990.

- رؤساء غير تنفيذيين في ايرلندا ومالطا: العمالي الايرلندي مايكل دي هيغينز - وزير سابق وعالم اجتماع- يبلغ 82 عاما وهو تاسع رئيس لايرلندا. وقد انتخب بالاقتراع العام المباشر لكن بدون مهام تنفيذية وبدأ ولايته الثانية من 7 سنوات في نهاية 2018. وهو معروف بشغفه بالشعر.

وفي سن 81 عاما، يتولى رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا أيضا منصبا فخريا منذ 2019. وزير الخارجية السابق هذا أظهر نفسه كمعارض بقوة لحق الإجهاض، لكن ثمة مشروع قانون يفترض ان يخفف قريبا من القانون المتشدد جدا في هذه الجزيرة الصغيرة.

- إيطالي انتخب رئيسا رغما عنه: احتفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي يحظى بشعبية كبرى وانتخب في مطلع عام 2015 بالاقتراع العام غير المباشر من قبل البرلمان، بعيد ميلاده الحادي والثمانين. وهو الرجل الأساسي الذي يحل بهدوء الأزمات السياسية الإيطالية المتكررة. كما يمثل إيطاليا في الاحتفالات.

وبعدما كرر أنه لن يترشح لولاية ثانية، قبل في مطلع 2022 أن يضع نفسه «في تصرف» بلاده لولاية ثانية من 7 سنوات.