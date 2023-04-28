وضعت الولايات المتحدة خطة جديدة لتعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية، حيث تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لإنشاء شبكة لتصميم وهندسة رقائق الكمبيوتر المتقدمة.

تبلغ تكلفة إنشاء شبكة الرقائق نحو 11 مليار دولار، ومن المرجح تشغيل شبكة الرقائق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدف الشبكة الجديدة لإنتاج أحدث تقنيات أشباه الموصلات، وتقليل الوقت من التصميم إلى التسويق، وتدريب العاملين من فنيين إلى مهندسين.

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط التصدير على تكنولوجيا صناعة الرقائق إلى الصين خشية استخدامها لإنتاج رقائق لتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يستخدمه الجيش الصيني، وأدرجت في القائمة السوداء عددا من أكبر شركات الرقائق في الصين منها "يانجتسي ميموري تكنولوجيز" المنافسة لميكرون.

وكانت الشركات الصينية استوردت آلات لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 2.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.