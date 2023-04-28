ارتفعت ثروة "مارك زوكربيرج" المدير التنفيذي لـ "ميتا بلاتفورمز" بأكثر من 10 مليارات دولار أمس الخميس، مسجلاً ثالث أكبر مكاسب في الثروة على الإطلاق.

وعقب إعلان الشركة الأم لـ "فيسبوك" نتائج أعمالها الفصلية، ارتفع السهم 13.93% ليغلق عند 238.56 دولار، مما دفع ثروة "زوكربيرج" للارتفاع إلى 87.3 مليار دولار، ليقفز درجة واحدة للترتيب الثاني عشر في مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات.

وأعلنت "ميتا" ارتفاع مبيعات الربع الأول 3% بعد تراجع الإيرادات على مدار ثلاثة أرباع سنوية متتالية، وذكر "زوكربيرج" في بيان: حققنا ربعًا سنويًا جيدًا ونستمر في النمو.

وشهدت ثروة "زوكربيرج" أكبر ارتفاع يومي لها في الثاني من فبراير عندما زادت 12.5 مليار دولار، كما ارتفعت بحوالي 11 مليار دولار منذ عام مضى.