كشف نادي ريـال مدريد الإسباني عن إصابة نجم فريقه الأول لكرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش الذي قد يغيب عن الملاعب أسبوعين.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة إن الفحوص الطبية التي خضع لها الكرواتي أظهرت إصابته في فخذه اليسرى دون ذكر مدة غيابه.

من جانبها، ذكرت صحيفة ماركا الرياضية على موقعها الإلكتروني أن مودريتش قد يغيب عن الملاعب مدة أسبوعين وعليه فإنه لن يشارك في مباراة فريقه ضد ألمريا في إطار منافسات الجولة الـ 32 للدوري الإسباني لكرة القدم غدا السبت كما لن يشارك في مباراة الجولة التالية ضد (ريـال سوسيداد) الثلاثاء المقبل.

وأشارت (ماركا) إلى أن مشاركة مودريتش في نهائي بطولة كأس الملك الإسباني في السادس من شهر مايو المقبل ضد أوساسونا «ستكون صعبة جدا» وستعتمد على تطور حالته.

يذكر أن ريـال مدريد سيلعب مباراة الذهاب في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في التاسع من مايو المقبل.

ويعد مودريتش لاعبا رئيسا في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي علما أن الكرواتي أصيب يوم الثلاثاء الماضي في مباراة ضد جيرونا على ملعب مونتيليبي في الجولة الـ 31 من الدوري خسرها الريال بهدفين لأربعة أهداف.