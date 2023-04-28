قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود قد «استنفدت قدراتها» وتستخدم لأغراض أخرى، غير متعلقة بالوضع الإنساني.



وأضاف نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية، أن «الوضع يبدو كأن التصريحات التي منحتها دمشق لاستخدام نقطتي عبور إضافيتين خلال ثلاثة أشهر، قلصت إلى الصفر رغبة الأمم المتحدة في رفع القيود عن نقل المساعدات عبر خط التماس».



وألمح المندوب الروسي لاستعمال حق النقض (الڤيتو) في مجلس الأمن ضد قرار تمديد إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إذ قال «نود التأكيد أنه إذا استمر زملاؤنا الغربيون في مجلس الأمن الدولي في التصرف كأنه لم يحدث شيء، وفي تجاهل إحباط تنفيذ قرار مجلس الأمن من قبل الإرهابيين الدوليين، فإننا سنخرج بالاستنتاجات المطلوبة من الوضع الراهن أثناء صياغة موقفنا بشأن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود المخطط له في يونيو المقبل».