نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية الجمعة، عن مسؤولين أميركيين، أن الجيش الأميركي وضع لأول مرة قنابل «خارقة للتحصينات» على طائرات هجومية جرى إرسالها إلى الشرق الأوسط مؤخرا.



وأوضح المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن القنابل تزن 250 رطلا، مركبة على طائرات هجومية أرسلت كخطوة لردع إيران.



وجرى اتخاذ قرار وضع أسلحة أكثر قوة في سرب من طائرات A- 10 Warthogs، لمنح الطيارين فرصة أكبر للنجاح في تدمير مخابئ الذخيرة والأهداف الأخرى في سورية والعراق، بعد تعرض القوات الأميركية للاستهداف المتكرر من قبل مقاتلين مدعومين من إيران، وفق المسؤولين.