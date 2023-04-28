أطلقت إدارة تقويم فعاليات جدة اليوم عرض سيرك دو سليه Vizion ضمن تقويم فعاليات جدة ٢٠٢٣، والتي تم تطويرها خصيصاً لجمهور المملكة؛ نظرًا للإقبال الكبير من الجمهور على عرض Fuzion في موسم جدة ٢٠٢٢.



ويقدم دو سليه عرضاً استثنائيًا لمحبي السيرك، بمشاركة 150 عضواً من 11 دولة، من أفضل الفنانين الدوليين في هذا المجال، والذين يجمعون بين الفنون المسرحية وعروض السيرك.



وتشتمل الفعالية التي ستستمر لمدة شهر على العديد من العروض المبتكرة التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز والموسيقى والتفاعل مع الجمهور.



واستغرق إنتاج عرض سيرك دو سليه Vizion في جدة هذا العام قرابة خمسة أشهر، وسيقدم عرضًا استثنائيًا لجميع عشاق الفعاليات الفنية والمسرحية، ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأة للجمهور المحلي والزوار على حد سواء.



ويتيح تقويم فعاليات جدة تذاكر عروض سيرك دو سليه Vizion للزوار عبر تطبيق وموقع فعاليات السعودية saudievents.sa.