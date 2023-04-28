أكدت حكومة طالبان الجمعة أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك ردا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يندد بهذا الأمر.



وتبنى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع مؤخرا قرارا يدين بشكل خاص توجه سلطات «طالبان» إلى توسيع نطاق حظر يمنع المنظمات غير الحكومية من توظيف أفغانيات، ليشمل وكالات الأمم المتحدة، معتبرين أنه «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».



وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان «انسجاما مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية».



وأضافت الوزارة «نبقى ملتزمين ضمان كل حقوق النساء الأفغانيات، مع التأكيد على أن تنوع (الآراء) يجب أن يحترم وألا يسيس».



ودعا مجلس الأمن طالبان إلى «التراجع السريع» عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات. وحض «جميع الدول والمنظمات على استخدام نفوذها» من أجل «إبطال هذه السياسات والممارسات بشكل عاجل».