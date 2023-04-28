قال مسؤولان أمنيان والجيش الباكستاني إن مهاجما انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه عندما هاجم مسلحون معسكرا مؤقتا للجيش في شمال غربي البلاد مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل.



يأتي الهجوم بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة على مسلحين عقب تجدد الهجمات في الأشهر الماضية مثل تفجير بمسجد في فبراير الماضي أودى بحياة أكثر من 100 شخص.



وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بتقديم معلومات لـ «رويترز»، إن القوات اشتبكت مع المهاجمين لعدة ساعات في منطقة لاكي مروت بالقرب من منطقة قبلية وعرة على الحدود مع أفغانستان.



وأضافا أن ما لا يقل عن ثلاثة جنود وعددا من المسلحين لقوا حتفهم. وكان الجنود في طريقهم لقاعدة عسكرية قريبة.



وأكد الباكستاني وقوع ثلاث وفيات قائلا إن القوات صدت هجومين مسلحين آخرين في المنطقة نفسها.



وأضاف الجيش في بيان «فجر مهاجم انتحاري على دراجة نارية نفسه بالقرب من موقع لقوات الأمن»، مضيفا أن ذلك أعقبه تبادل إطلاق نيران عنيف بين القوات والمهاجمين.



وذكر الجيش أن قواته قتلت سبعة من المهاجمين.



وقال تقرير أعدته إحدى وكالات المخابرات الباكستانية واطلعت عليه «رويترز» إن جماعة مسلحة جديدة غير معروفة تسمى «حركة الجهاد الباكستانية» متورطة في الهجوم.