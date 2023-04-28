ناصر العنزي



قاد البديل عقيل الهزيم فريقه كاظمة للفوز على الفحيحيل 2-1 بعدما كان متأخرا بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من القسم الثالث والحاسم لدوري زين ليعود البرتقالي مرة اخرى لمركزه الثاني برصيد 42 نقطة خلف الكويت المتصدر ب43 نقطة فيما بقي الفحيحيل على 28 نقطة.



وتقدم الفحيحيل بهدف لمهاجمه يوسف بن سودة بضربة رأس سكنت مرمى الحارس فيصل السبيعي (49) وادرك البديل عقيل الهزيم التعادل لكاظمة بضربة رأسية أيضا (75) ثم عاد الهزيم وسجل الهدف الثاني برأسية أيضا بعد تمريرة متقنة من ضاحي الشمري (86) .



وحافظ كاظمة على تقدمه بعدما اشتد الصراع بينهما في أواخر الشوط الثاني وأبطل حارس كاظمة فيصل السبيعي محاولات متكررة لتعديل النتيجة وجاءت تغييرات مدرب كاظمة إيلي ستان مثمرة في الشوط الثاني بعدما فرط لاعبوه بعدد من الفرص، وتألق عقيل الهزيم باستغلال فرصتين ثمينتين خرج بهما فريقه بنقاط ثمينة، فيما ظهر دفاع الفحيحيل مفككا في الشوط الثاني ، وبذلك أشعل البرتقالي مرة أخرى التنافس على المقدمة بعد اقتراب النقاط بين المتنافسين.



أدار المباراة الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما وأجاد في ادارتها.