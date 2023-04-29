أطلق المطرب اللبناني عزيز عبدو أغنيته الجديدة بعنوان «متى تفهم»، والتي تم تصويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم بثها حاليا على جميع التطبيقات الموسيقية، والعديد من القنوات التليفزيونية بمختلف الدول العربية.

من جانبه، أكد عزيز في تصريح له، أن الأغنية ذات طابع رومانسي، وأنها مختلفة كليا عما قدمه سابقا من ناحية الكلمات وطريقة التصوير، مبينا أنها التعاون الثالث الذي يجمعه مع الملحن حاتم منصور، والتعاون الأول مع المخرج بسام الترك، متمنيا أن تحظى الأغنية بتفاعل كبير من قبل الجمهور.



و«متى تفهم» من كلمات حارث الشعوف، ألحان حاتم منصور، إشراف المخرج بسام الترك، وهي الأغنية الثانية بالنمط الخليجي بعد أن سبق وقدم عزيز أغنية «شو السر اللي بيك» باللهجة العراقية، والتي حظيت بتفاعل واستحسان كبير من قبل الجمهور.



بدوره، عبر المخرج بسام الترك عن سعادته بالتعاون الأول الذي يجمعه مع عزيز عبدو، وقال: عزيز يمتلك مواصفات الفنان الشامل والاستعراضي، ما دفع بي لتقديم شيء جديد ومختلف من خلال طريقة تصوير الفيديو الكليب بالابتعاد عن الطرح الدرامي، والتركيز على القدرات والأدوات التي يمتلكها عبدو بالإضافة للتركيز على كلمات الأغنية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان عزيز عبدو كانت أغنية «هواي هواي» من كلمات رامي اليوسف، إخراج سليم الترك، ألحان، توزيع وتسجيل طوني سابا.