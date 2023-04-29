أكدت إيران اليوم السبت، استكمال الترتيبات اللازمة لإجلاء رعاياها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى ولاية (بورتسودان) ومن ثم نقلهم الى مدينة جدة السعودية استعدادا لإعادتهم إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، انه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجلاء 65 إيرانيا من الخرطوم ونقلهم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأعرب كنعاني عن شكره وتقديره للتعاون السعودي "المؤثر" ومساعدة الحكومة السودانية في هذا الخصوص.

ويشهد السودان منذ 15 إبريل اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بعد أن تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.