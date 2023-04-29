بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم إمارة دبي عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الأول لحاكم إمارة دبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية وراجيا سموه له موفور الصة والعافية.