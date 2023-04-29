أعلن المركز الوطني لتطوير التعليم إجراء «اختبار تيمز» في مادتي الرياضيات والعلوم لطلبة الصفين الرابع والثامن التابعين لعدد من مدارس الكويت الثلاثاء المقبل (2 مايو) ضمن المشاركة في دراسة تيمز العالمية 2023 بهدف تقييم التحصيل التربوي في البلاد.

وقالت المدير العام للمركز أمينة الجابر في بيان صحافي إن الاختبار الذي سيجرى على عينة تشمل نحو 300 مدرسة يعد فرصة لقياس مستويات الطلبة ومن ثم الوصول إلى أهم وأفضل وسائل الارتقاء بمستوى التعليم محليا.



وأضافت الجابر أن الاختبار الذي سيطبق بالتعاون مع وزارة التربية وبإشراف المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (أي.إي.أيه) يقدم وصفا موجزا لتقييم حالة النظام التعليمي في الكويت من خلال محاور دراسة تيمز التي تصدرها المنظمة ومقرها هولندا.



ولفتت إلى إيمان «المركز الوطني» بأن تقييم أي مكون من مكونات النظام يعد الركيزة الأولى في عملية إصلاحه لأثرها الواضح في وضع صانعي القرار ومتخذيه أمام المستوى الحقيقي لأدائه وإلقاء الضوء على نقاط قوته وضعفه.



كما لفتت إلى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتطبيق الدراسة وفقا للمعايير والشروط الدولية والحرص على تحري النزاهة والموضوعية في الخطوات الإجرائية لتنفيذ الاختبارات أو في عناصر التقييم بالمرحلة المقبلة.



وأعربت عن تقديرها لجميع الجهود المبذولة حتى اللحظة في إنجاح تطبيق الدراسة آملة تحقيق نتائج متقدمة على المستوى العالمي.



وتركز دراسة «تيمز» العالمية التي ـ تصدر بصفة دورية كل أربع سنوات ما يجعلها أداة تقويم ذات مقارنة دولية ـ على السياسات والنظم التعليمية ودراسة فعالية المناهج المطبقة وطرق تدريسها والتطبيق العملي لها وتقييم التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم.



وتتضمن «تيمز» مجالات أساسية هي معايير المناهج والمدرسة والمعلمين وعملية إعدادهم وأنشطة ومواصفات الصف الدراسي والطلاب.