توريد وتركيب وتشغيل وصيانة توربينتين غازيتين وأخرى بخارية وغلايتين ووحدة تحلية مياه

المحطة واجهت الكثير من العوائق أخرت تنفيذها والوزارة تعوّل عليها في تغطية الطلب المتزايد



دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة أوردت ضمن خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات للسنة المالية 2023-2024 مشروع المرحلة الاولى من محطة النويصيب لتوليد الطاقة وانتاج المياه.



وقالت المصادر في تصريح لـ«الأنباء» ان المشروع ضمن مشاريع قطاع محطات القوى وتقطير المياه تحت اسم توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بقدرة 3600 ميغاواط كمرحلة اولى.



ويقوم المشروع على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة توربينتين غازيتين وأخرى بخارية وغلايتين لاستراجاع المياه ووحدة تحلية مياه البحر بسعة اجمالية 75 مليون غالون امبراطوري يوميا بالاضافة الى الانظمة والمعدات المساعدة.



يذكر أن المحطة والتي من المقرر ان تنفذ على 3 مراحل وتنتج بمجملها حوالي 7000 ميغاواط و180 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا واجهتها الكثير من العوائق والعراقيل لإتمام إنشائها حيث تأخر تنفيذها بسبب تلك العوائق بالرغم من ان الوزارة تعول عليها بشكل كبير لتغطية الانتاج المتنامي سنويا.



ولفتت المصادر الى ان هذه المحطة كان من المقرر ان تدخل مرحلتها الاولى الى الخدمة في أواخر العام الحالي وبداية العام المقبل إلا أن العوائق التي واجهت تنفيذها حالت دون ذلك وليس آخر تلك العوائق وجود مبنى مصنف أثريا في الارض المخصصة للمحطة ويتعارض مع انشاء سورها.



وأوضحت المصادر ان الوزارة بحاجة ماسة لبدء تنفيذ هذه المحطة التي ستزيد مرحلتها الأولى الانتاج في البلاد خصوصا في ظل تأخر محطتي الزور الشمالية والخيران بهدف رفع القدرة الانتاجية في البلاد لمواجهة الزيادة في الطلب والتي تتراوح ما بين 5 و7% سنويا.



وشددت المصادر على ضرورة تعامل الجهات المعنية مع هذه المحطة وانهاء اجراءاتها بالسرعة المطلوبة لكي يتسنى تنفيذها في الوقت المحدد لتجنب نقص الطاقة والذي يمكن أن تعوضه الوزارة عبر شراء الطاقة من الربط الخليجي لموسم أو موسمين وليس أكثر.