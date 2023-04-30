تنفيذاً لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمين لدورتي ضباط الصف والأفراد بالجيش الكويتي، فقد تقرر التحاق 400 من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة في دورة ضباط الصف وذلك صباح اليوم الأحد 30 الجاري.



ويأتي قبول جميع المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية في هذه الدورات ترجمة وانسجاما مع التوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي، ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل وخدمة وطنهم من مختلف المواقع والتخصصات.



هذا وقد قامت رئاسة الأركان العامة للجيش في شهر مارس الماضي بقبول الدفعة الأولى من المتقدمين البالغ عدد منتسبيها 277 وسيتم قبول 350 متقدما في شهر مايو المقبل، كما سيتم قبول وتدريب بقية المتقدمين تباعا في مدارس وأجنحة التدريب بعموم وحدات الجيش.