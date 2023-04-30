بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم إمارة دبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الأول لحاكم إمارة دبي.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم إمارة دبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الثاني لحاكم إمارة دبي.