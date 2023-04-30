بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم إمارة دبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الأول لحاكم إمارة دبي، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم إمارة دبي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعيينه النائب الثاني لحاكم إمارة دبي، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.