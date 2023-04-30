قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بعمل دوار بديل للتقاطع في شارع المهدي بمنطقة النسيم بين القطعتين 1و 3. وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وإلى اختصاصات المجلس البلدي، ونظرا لأهمية هذا الطريق وكثرة مرتاديه، حيث يعد من الطرق المهمة كمدخل ومخرج للمنطقة، وبعد الزيارة الميدانية إلى هذا الطريق وجدنا ازدحاما مروريا في الأوقات العادية وأوقات الذروة ما يسبب حوادث بين وقت وآخر، ولأهمية سلامة مرتادي هذا الطريق.



لذا، أقترح: عمل دوار بديل للتقاطع لتكون حركة المرور انسيابية عن حدوث حوادث.