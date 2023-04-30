هل يمكن أن يصبح التزود بالوقود مألوفا في الفضاء كما هي الحال على الأرض؟ تطمح شركة «أوربيت فاب» الأميركية، إلى بناء أولى «محطات الخدمة» الفضائية سعيا إلى إطالة عمر الأقمار الاصطناعية التي بات نشرها في الفضاء قطاعا مزدهرا.



ويقول الرئيس التنفيذي لـ«أوربيت فاب»، التي تأسست عام 2018 دانييل فايبر، في حديث إلى وكالة فرانس برس «في حال كان بالإمكان تزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود في الفضاء، فلا داعي إذن للتخلي عنها» وتفككها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أثناء عودتها، مشيرا إلى أن «الأقمار الاصطناعية تشكل راهنا سلعا يمكن التخلص منها، وهو ما يعد خطوة تنطوي على حماقة لأنها باهظة الثمن».