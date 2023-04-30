هادي العنزي



واصل لاعبو منتخبنا الوطني لألعاب القوى حصد الميداليات المتنوعة في بطولة غرب آسيا الرابعة لألعاب القوى للرجال والسيدات التي اختتمت منافساتها مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة.



وتمكن اللاعب عيسى الزنكوي من الظفر بالميدالية الفضية في رمي القرص، بعد تحقيق مسافة قدرها 59.66 مترا، فيما أحرزت اللاعبة سلسبيل السيار الميدالية الفضية في رمي الرمح، بمسافة قدرها 35.45 مترا، وجاءت الميدالية الثالثة بواسطة اللاعبة دلال فرج، التي جاءت ثالثة في منافسات الوثب العالي بعد قفزها لارتفاع 1.55 متر، لتحرز الميدالية الفضية، وتبعتها زميلتها فجر مندني بتحقيق رقم كويتي جديد في إطاحة المطرقة بمسافة قدرها 40.81 مترا، ولم تغب العداءة الكويتية أمل الرومي عن منصات التتويج، حيث فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 800 متر عدو، وبزمن قدره 2:14:39 دقيقة، وتمكن سلطان الريس من الفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات الوثب الطويل في بطولة غرب آسيا بمسافة قدرها 6.83 أمتار، كما تمكن العداء عبدالله الأمير من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات «العشاري» بعدما جمع 5810 نقطة، وفي فئة الشباب سجل عبدالعزيز مدلول الشمري رقما شخصيا جديدا قدره 1:53:38دقيقة في سباق 800 متر عدو.