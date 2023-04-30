فتح بوروسيا دورتموند باب صدارة «البوندسليغا» لغريمه بايرن ميونيخ، بتعثره امام مضيفه بوخوم 1-1، في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني بكرة القدم. وتقدم بوخوم عن طريق الفرنسي أنتوني لوسيا في الدقيقة الخامسة من المباراة، قبل أن يدرك دورتموند التعادل بعد دقيقتين بهدف كريم أديمي (7). وبهذا التعادل رفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الثاني الذي بات أمام فرصة استعادة الصدارة في حال تمكن من الفوز على ضيفه هرتا برلين اليوم. وبالتالي، وبعد 11 عاما من تتويجه الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، قد يضيع بوروسيا دورتموند فرصة إنهاء الهيمنة الصارخة لبايرن ميونيخ الذي ظفر باللقب في المواسم العشرة الأخيرة.



فرنسا



مع اقتراب باريس سان جرمان من لقب حادي عشر قياسي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ينصب التركيز على صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل 6 مراحل من نهاية الموسم.



على الرغم من كل مشاكله مؤخرا، يتصدر سان جرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مرسيليا أقرب مطارديه قبل 6 مراحل من النهاية.